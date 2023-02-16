Поножовщина еще в тренде: в Приозерске мужчина признан виновным в убийстве

Суд признал достаточными доказательства СУ СКР по Ленобласти для вынесения приговора 44-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ УК РФ (Убийство). Об этом сообщает пресс-служба областного следкома.

По данным следствия и суда, 16 октября 2022 года вблизи деревни Ольховка Приозерского района Ленинградской области подсудимый поссорился со своим знакомым. В результате ссоры он нанес ему два удара ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Судом мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что в Петербурге под окнами дома на проспекте Ветеранов обнаружили тело женщины, которую выбросил из окна собственный сын. Ранее судимый мужчина в 2018 году был освобожден от уголовной ответственности из-за психических проблем.