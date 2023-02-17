В Петербурге угрожали взорвать два здания

Вчера, 16 февраля, в Петербурге в ДЧ ГУ поступила информация о том, что на электронную почту и абонентский номер различных учреждений сообщение о минировании зданий. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Речь шла о минировании здания государственной власти и образовательного учреждения. На объектах эвакуация по решению администрации не проводилась. После проверки выяснилось, что никаких взрывных устройств в помещениях нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Кто не хочет подзаработать, а тем более без особых усилий? Вот только бесплатный сыр бывает разве что в мышеловке. Правда, из-за желания получить доход и, возможно, отсутствия бдительности, жители не редко становятся жертвами мошенников. Такое случилось и с одним из петербуржцев, который повелся на объявление лжеброкеров.

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