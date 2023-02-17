Инвестировал в опустошение кошелька: житель Петербурга поверил лжеброкерам

Кто не хочет подзаработать, а тем более без особых усилий? Вот только бесплатный сыр бывает разве что в мышеловке. Правда, из-за желания получить доход и, возможно, отсутствия бдительности, жители не редко становятся жертвами мошенников. Такое случилось и с одним из петербуржцев, который повелся на объявление лжеброкеров.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, петербуржцу позвонил неизвестный мужчина, представился брокером и предложил осуществить инвестиционные вложения с целью дальнейшего проведения торгов на интернет площадках.

В результате тот перевел денежные средства, в сумме 54 920 рублей, на указанный неизвестный счет. Позднее мужчина решил вывести деньги со счета, однако в выводе денежных средств ему отказали.

Петербуржцам в очередной раз напоминают, что не стоит переводить свои деньги на счета, которые им неизвестны. Скорее всего, это не более чем уловка мошенников.

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