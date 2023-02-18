Цветы жизни: несовершеннолетний угнал у матери авто и попал в ДТП

В Петербурге задержали 15-летнего автоугонщика после обращения в полицию матери мальчика. Подросток получил подписку о невыезде.

В полицию Ломоносова 5 февраля обратилась женщина, которая рассказала, что ее автомобиль «Форд Фиеста» угнал собственный 15-летний сын. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в тот же день стражи порядка зафиксировали ДТП, участником которого оказался несовершеннолетний.

Задержать юного лихача удалось только 17 февраля. На отпрыска заявительницы завели уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Подросток пока получил подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржец поверил лжеброкерам и перевел на неизвестный счет почти 55 тысяч рублей. Однако гарантированного дохода мужчина так и не получил.

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