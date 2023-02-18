В самое сердце: полицейские задержали ревнивца по подозрению в убийстве соперника

Полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве из-за ревности во Фрунзенском районе. Оппонент получил нож в грудь и скончался на складе на улице Салова.

Настоящая драма развернулась во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 16 февраля полицейские получили сообщение о трупе с ножевым ранением в области груду. Тело обнаружили в помещении складского типа на улице Салова.

В рамках возбужденного уголовного дела начались поиски возможного преступника. Так, 17 февраля стражи порядка задержали подозреваемого — 25-летний земляк убитого (оба приехали из соседнего государства) схватился за нож из-за ревности. Точный удар устранил соперника.

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