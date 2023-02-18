Бастрыкин поручил разобраться с делом о захвате заложников в цветочном магазине Москвы

Глава Следственного комитета поручил доложить о происшествии в цветочном магазине Москвы. Двое злоумышленников взяли в заложники посетителей, а после открыли огонь по сотрудникам полиции.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о захвате заложников в Москве. Как рассказали в пресс-службе столичного отделения, 17 февраля двое мужчин пришли в цветочный магазин, где, угрожая пистолетом, взяли в заложники двух женщин.

«В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников фигурант 1981 года рождения произвёл не менее одного выстрела в сотрудника полиции, причинив ему своими действиями огнестрельное ранение. Сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказана медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Подозреваемых задержали. Потерпевшие не получили никаких повреждений.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге проверили информацию о минировании нескольких зданий.