Петербургский суд решил взять под стражу «активного социопата» в должности курьера

Юный петербуржец, который попал к стражам порядка по статье о распространении наркотиков, попросил у суда домашний арест, сославшись на то, что он — активный социопат. Судью такой факт, наоборот, насторожил.

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел просьбу следователей арестовать петербуржца, подозреваемого в распространении наркотиков. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, фигурант 16 февраля передал участнику оперативно-розыскных мероприятий запрещенное вещество, после чего был взят с поличным.

Задержанный попросился у судьи домой — раскрыл душу, пояснив, что является активным социопатом, якобы, самозанятым в «Яндекс.Курьер». Свои дни в ИВС он счел для себя полезными — он не курил и у него прошла хроническая заложенность носа.

Однако все эти аргументы не разубедили суд. «Активного социопата» отправили под стражу до 15 апреля.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что суд вынес приговор злоумышленнику, который под действием запрещенных веществ убил двух человек в Красном Селе.