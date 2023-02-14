Наркотический угар подвел петербуржца к двойному убийству и сроку в колонии

Суд вынес приговор злоумышленнику, который под действием запрещенных веществ убил двух человек в Красном Селе. Жизнь третьего потерпевшего удалось спасти.

В Петербурге вынесли приговор по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, страшное происшествие случилось в Красном Селе в конце ноября прошлого года.

Так, подсудимый оказался в компании трех знакомых в квартире на улице Суворова. Мирно завершить вечер не получилось, так как фигурант под действием наркотика напал с ножом на 23-летнего мужчину и 49-летнюю женщину — от множественных ранений они скончались на месте. Досталось и сыну погибшей — его жизнь спасли медики местной больницы.

Теперь виновному назначили 23 года колонии строгого режима и с ограничением свободы на полтора года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве десятилетней давности.