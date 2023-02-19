Исследование: продукты для масленичных блинов в среднем подорожали на 7%

Индекс блинов, который помогает определить стоимость этого блюда, вырос на семь процентов. Теперь для приготовления традиционных блинчиков нужно будет заплатить 93 рубля.

Стандартный набор продуктов для приготовления блинов на Масленицу подорожал на 7% и достиг 93 рублей, посчитали для РИА Новости аналитики сервиса «Чек Индекс». Анализировали специалисты данные с 1 по 15 февраля текущего и прошлого годов.

За основу был взят классический рецепт: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли.

Напомним, что Масленица начнется с понедельника и продлится неделю — до 26 февраля. Чтобы подготовиться к приходу весны вкусно и сытно, Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выбору продуктов, а именно муки и молочных продуктов.