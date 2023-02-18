Петербуржцам рассказали, как подобрать продукты к Масленице

С понедельника начинается Масленица. Чтобы подготовиться к приходу весны вкусно и сытно, Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выбору продуктов.

С 20 февраля начинается масленичная неделя. Чтобы приготовить традиционные блины, а также сырники и вареники нужна качественная мука. Как рассказали в Роспотребнадзоре, она может прокиснуть — характерный запах и вкус может появиться из-за неправильного хранения. «При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке», — отмечают специалисты.

Сметана и творог также должны быть свежими. Температура хранения таких продуктов не должна быть выше шести градусов со знаком плюс. Кроме того, в составе этих продуктов не должно быть ничего, кроме молока и закваски.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Роспотребнадзор рассказал о пользе зимних прогулок.