Пожар в квартире на Котина отправил в больницу двух петербуржцев

Пожар в Красносельском районе стал причиной госпитализации для двух жителей квартиры на улице Котина. Огнеборцы боролись со стихий почти полчаса.

Ночной пожар заставил встрепенуться жителей Красносельского района. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 18 февраля в 23:22 — горела квартира на улице Котина. На место происшествия выехали четыре специальные машины и 17 человек личного состава.

«В 2-комнатной отдельной квартире площадью 40 кв. метров горела обстановка на площади 14 кв. метров», — отметили в МЧС. Спасателям удалось вовремя вывести из горящего дома двух человек — их госпитализировали.

Справиться со стихией и завершить свою нелегкую работу пожарным ужалось к 23:53.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге начали искать виновных в участившихся пожарах в исторических усадьбах.