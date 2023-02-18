В Петербурге начали искать виновных в участившихся пожарах в исторических усадьбах

Председатель СК России поручил организовать проверку после сообщений о пожарах в исторических зданиях Ленинградской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с участившимися пожарами в исторических усадьбах под Петербургом.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, особое внимание привлекли происшествия в усадьбе Ганнибала — прадеда Пушкина, особняке князя Генриха Витгенштейна, который могли поджечь. Проверят и дореволюционную дачу в Вырице, которая принадлежала Антипу Ефремову, отцу писателя-фантаста Ивана Ефремова.

«Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — заключили в ведомстве.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что обрушении подъезда в Тульской области привело к смерти четырех человек. Из-под завалов спасателям удалось извлечь семь человек, двум из которых потребовалась медицинская помощь.