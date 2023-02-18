В Петербурге начали искать виновных в участившихся пожарах в исторических усадьбах

Председатель СК России поручил организовать проверку после сообщений о пожарах в исторических зданиях Ленинградской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с участившимися пожарами в исторических усадьбах под Петербургом.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, особое внимание привлекли происшествия в усадьбе Ганнибала — прадеда Пушкина, особняке князя Генриха Витгенштейна, который могли поджечь. Проверят и дореволюционную дачу в Вырице, которая принадлежала Антипу Ефремову, отцу писателя-фантаста Ивана Ефремова.

«Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — заключили в ведомстве.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что обрушении подъезда в Тульской области привело к смерти четырех человек. Из-под завалов спасателям удалось извлечь семь человек, двум из которых потребовалась медицинская помощь.

историческое здание новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Стоимость строительства Большого Смоленского моста неожиданно выросла почти ...
Петербургских спортсменов попросят заниматься с ранеными участниками СВО
Татьяна Голикова: Петербург и Ленобласть стали одними из лидеров по ...
Злостных прогульщиков-депутатов решили лишить мандатов в Петербурге
Историей о выселении блокадника из собственного дома в Петербурге ...
В Петербурге начали искать виновных в участившихся пожарах в исторических ...
Советская актриса Людмила Абрамова умерла на 83-м году жизни
Смертельный «поцелуй» произошел между легковушкой и КамАзом на ...