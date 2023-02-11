Пожар в особняке Генриха Витгенштейна в Вырице мог спровоцировать поджог

Причиной пожара с погибшей в дореволюционном особняке Генриха Витгенштейна мог стать поджог. Многоквартирный дом сгорел дотла.

Причиной пожара в дореволюционном особняке в Вырице мог стать поджог, сообщил источник в правоохранительных органах изданию 78.ru. Историческая постройка, которую приспособили под многоквартирный дом, сгорела дотла.

Помимо «гибели» особняка Генриха Витгенштейна следователи зафиксировали и гибель женщины. Все материалы нового уголовного дела переданы в Следственное управление СК РФ по Ленобласти. Жители остальных девяти квартир успели покинуть полыхающий дом.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с начала 2023 года жертвами пожаров стали 36 детей из Ленинградской области. Это на 30% больше, чем за такой же период 2022 года — тогда разбушевавшееся пламя унесло жизнь 24 малышей.