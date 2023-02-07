Обрушении подъезда в Тульской области привело к смерти четырех человек

Сегодня в городе Ефремове Тульской области взрыв газа привел к обрушению подъезда в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси обрушился один подъезд 5-этажного жилого газифицированного дома», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что для устранения последствий взрыва пришлось задействовать 42 человека и 12 единиц специальной техники.

В результате из-под завалов спасателям удалось извлечь семь человек, двум из которых потребовалась медицинская помощь. К сожалению, четверо погибли.

Также отмечается, что в городе был развернут пункт временного размещения для жильцов разрушенного дома.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на улице Партизана Германа подросток пережил падение с восьмого этажа.

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Обрушении подъезда в Тульской области привело к смерти четырех человек
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