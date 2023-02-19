Лжесотрудник Центробанка лишил пожилую петербурженку почти 10 млн рублей

Доверчивая пенсионерка из Петербурга поверила телефонному мошеннику и 68 раз перевела деньги на «безопасные счета». Общая сумма ущерба составила почти десять миллионов рублей.

Пожилая петербурженка спустя почти месяц после звонка телефонного мошенника решила обратиться в полицию с заявлением. Как сообщил источник в правоохранительных органах изданию «Невские новости», женщине 25 января позвонил якобы сотрудник Центробанка — заботливый человек на другом конце провода посоветовал женщине перевести ее сбережения на безопасные счета.

Потерпевшая подвоха не заподозрила и произвела 68 транзакций. Мошенникам удалось получить почти десять миллионов рублей. Пенсионерка поняла, что ее обманули только 18 января — в полиции уже возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, как не поддаться на уловки телефонных мошенников.