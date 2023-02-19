Столб упал на автобус после «скользкого» ДТП на Приморском шоссе

ДТП на приморском шоссе заблокировало проезд в сторону дамбы. На месте происшествия уже работают специальные службы.

Автомобилистка на Opel влетела в столб на Приморском шоссе воскресным утром, 19 февраля. Как сообщают очевидцы произошедшего в группе «ДТП и ЧП в Петербурге», фонарь от встречи с машиной покосился и упал на проезжающий мимо автобус.

«Информация о поврежденной в результате ДТП опоре освещения поступила в 9:20, бригада «Ленсвета» в оперативном порядке прибыла на место. В ближайшее время опору демонтируют. Воздушные линии проложат в обход опоры», — прокомментировали специалисты ведомства запись.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», участок шоссе при въезде на дамбу на 12:20 сменился с багрового на желтый оттенок.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что сотрудники МЧС предупредили петербургских автомобилистов о сложной обстановке на дорогах. Виной тому гололедица.