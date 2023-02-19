Скользкая дорожка: спасатели предупредили автомобилистов о гололедице

Сотрудники МЧС предупредили петербургских автомобилистов о сложной обстановке на дорогах. Виной тому гололедица.

В Петербурге в воскресенье, 19 февраля, водителям стоит осторожнее передвигаться по дорогам. Специалисты ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупредили о гололедице.

Воскресный день будет также сопровождаться ветром с порывами до 4-9 м/с. Температура опустится до -3…-5 градусов, однако атмосферное давление колебаться не будет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что сотню рыбаков-нарушителей спасли с тонкого льда петербургские сотрудники МЧС. Любители зимней рыбалки готовы пойти на «охоту» даже в экстремальных условиях. Напомним, что выход на лет до 15 апреля запрещен, так как это может быть опасно для жизни.