Сотню любителей «последнего лова» спасли в Кронштадтском районе

Сотню рыбаков-нарушителей спасли с тонкого льда петербургские сотрудники МЧС. Любители зимней рыбалки готовы пойти на «охоту» даже в экстремальных условиях.

В Петербурге 18 января бушует штормовой ветер. Однако это не пугает рыбаков, готовых на все ради улова. Как рассказали в пресс-службе петербургского отделения МЧС, в Кронштадтском районе с подтаявшего тонкого льда спасли сотню рыбаков-экстремалов.

«Спасатели осуществляют мониторинг акватории и прибрежной линии, предупреждая людей о смертельной опасности нахождения на льду. Но, несмотря на все предупреждения, все же находятся смельчаки, готовые ради улова рискнуть собственной жизнью», — посетовали спасатели.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Кингисеппе Ленобласти проводится проверка после страшной находки: в районе деревни Липпово из Финского залива вытащили бездыханное тело рыбака.