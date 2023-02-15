Из Финского залива выловили бездыханного рыбака: следователи проводят проверку

В Кингисеппе Ленобласти проводится проверка после страшной находки: в районе деревни Липпово из Финского залива вытащили бездыханное тело рыбака. Лодку погибшего так и не нашли.

Желание порыбачить стало последней целью, которую смог осуществить житель Ленобласти. Мужчина отправился на лодке в Финский залив, после чего его бездыханное тело обнаружили в районе деревни Липпово.

«Установлено, что 14 февраля 2023 года мужчина вышел в залив на лодке с целью рыбной ловли. По предварительным данным лодка перевернулась. До настоящего времени лодка не обнаружена», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета 47-го региона.

В настоящий момент труп направлен на медицинское судебное исследование.

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