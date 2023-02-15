Петербуржец в кепке с надписью «Слабоумие и отвага» получил срок за брошенную в электричке гранату

Петербуржец получил условный срок за брошенную в электричке страйкбольную гранату. Мужчина отметил, что выдернул чеку из-за плохого настроения.

Калининский районный суд осудил петербуржца, который в апреле прошлого года устроил переполох в электричке. Так, на перегоне «Кушелевка — Пискаревка» фигурант кинул на пол вагона страйкбольную гранату, которая взорвалась и оцарапала одного из пассажиров.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, подсудимый отметил, что выдернул чеку из-за плохого настроения. Свидетели же запомнили дебошира как молодого человека в кепке с надписью «Слабоумие и отвага».

Теперь «отважный» получил год условно с испытательным сроком на тот же период.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что психически нестабильный сын выкинул мать из окна на проспекте Ветеранов. При этом мужчина был несколько раз судим за оборот наркотиков.

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