Молодой петербургский электрик обманул 87-летнего пенсионера на 75 тысяч рублей

В Петербурге задержали 20-летнего электрика, который решил нажиться на доверчивом пенсионере. Свои работы по замене рабочей проводки мастер оценил на 151 тысячу рублей.

Полицейские Кировского района задержали 20-летнего юношу, подозреваемого в мошенничестве. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области, фигурант позвонил 87-летнему пенсионеру и сообщил, что в его квартире необходимо проверить электропроводку.

«После осмотра потерпевшему было предложено произвести электромонтажные работы на сумму 151 000 рублей. На оказание услуг был составлен договор, согласно которому предоплата составляет 75 000 рублей, которые потерпевший передал пришедшему работнику», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер согласился, а потом обратился в полицию — было возбуждено уголовное дело. Электрика задержали, а деньги вернули пострадавшему.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что лжесотрудник Центробанка лишил пожилую петербурженку почти 10 млн рублей.

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