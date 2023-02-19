Петербуржцы попали в полицию из-за кражи четырех сковородок на заправке

Полицейские Приморского района задержали двух молодых людей, которые решили поживиться на автозаправке. Унести без оплаты из магазина товарищи решили четыре сковородки.

В Петербурге задержали дебоширов, которые 14 февраля наведались на автозаправку за бесплатными сковородками. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, все случилось ранним утром в Приморском районе: «…от оператора автозаправочной станции поступило сообщение о том, что около 06:00 двое неизвестных вошли в помещение АЗС на Школьной улице, похитили со стеллажа четыре сковородки и с места преступления скрылись».

Любителями готовки оказались двое молодых людей, 23 и 19 лет — их задержали 17 февраля. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что лжесотрудник Центробанка лишил пожилую петербурженку почти 10 млн рублей.