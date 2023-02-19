Петербургскую мошенницу-лжесоцработника задержали в Москве

Мошенницу, которая в ноябре прошлого года обманула 90-летнего петербуржца, задержали в Москве. Женщина представилась соцработником и потребовала 800 тысяч рублей.

Полицейские Василеостровского района задержали мошенницу-рецидивистку, которая обманула на 800 тысяч 90-летнего пенсионера. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, все произошло ещё в ноябре 2022 года. Неизвестная позвонила ветерану и представилась соцработником. Злоумышленница сообщила, что деньги пенсионера находятся в небезопасном месте, поэтому их нужно передать курьеру. Мужчина на такую историю повелся.

Задержали подозреваемую 17 февраля. Лжесоцработником оказалась ранее судимая неработающая 45-летняя женщина. Фигурантку поместили под стражу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что молодой петербургский электрик обманул 87-летнего пенсионера на 75 тысяч рублей.

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Петербургскую мошенницу-лжесоцработника задержали в Москве
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