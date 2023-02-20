Во Франции на курорте акула загрызла туриста

В Новой Каледонии на туриста набросилась акула. Об этом сообщает издание Agence France-Presse.

Поясняется, что вчера, 19 февраля, турист из Австралии приехал отдыхать на пляж курорта Новая Каледония. Через несколько секунд после того, как мужчина зашел в воду, на него напала акула. Она отгрызла мужчине ногу и обе руки, пишет издание.

Находившимся рядом людям удалось вырвать мужчину из зуб акулы. Ему даже попытались сделать массаж сердца, но оказалось слишком поздно, мужчина скончался от потери крови.

Позднее мэр Соня Лагард приказала закрыть большинство пляжей и отловить тигровых и бычьих акул в близлежащих водах.

Ранее сообщалось, что полицейские Невского района проводят проверку после сообщения из больницы: к медикам попала десятилетняя девочка с прокушенной губой. Несовершеннолетняя хотела покормить бездомную собаку.