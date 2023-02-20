Петербуржец поднял руку на власть и попал под уголовку

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Сантк-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Как выяснилось, 19 февраля мужчина был пьян. На Сенной площади подозреваемый несколько раз ударил кулаками и повалил на асфальт полицейского, пресекающего его административное правонарушение.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.