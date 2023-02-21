Сон отменяется: как алкоголь лишает вас самого сладкого?

Знали ли вы, что алкоголь вечером может существенно нарушить ваш сон? По данным Американской академии медицины сна, с такой проблемой периодически сталкиваются 68% взрослых людей, а часто — каждый пятый.

Интересно, что мужчины более склонны пренебрегать сном в пользу выпивки чаще, чем женщины: 75% против 60%. Наиболее распространенной эта форма опасного для здоровья поведения оказалась среди людей в возрасте 35-44 лет.

«Хотя вы можете считать, что алкоголь помогает вам спать, его прием перед сном обладает несколькими негативными эффектами. Он приводит к фрагментации сна, частым пробуждениям во второй половине ночи», — комментирует эти данные президент AASM доктор Каннар Рамар (Kannan Ramar).

Фактически, алкоголь приводит к тому, что ваш организм снижает выработку гормона сна. Более того, алкоголь приводит к обострению имеющихся проблем, включая бессонницу и обструктивное апноэ во сне, к чрезмерному расслаблению мышц головы, шеи и глотки, что может затруднять дыхание во сне. Помимо этого, возрастают и риски парасомний.

Чтобы всего этого избежать, постарайтесь выпивать за три-четыре часа перед сном. Если выпить непосредственно перед сном, то сон может быть неглубоким, потому что метаболизм алкоголя противодействует его успокаивающему эффекту. Не будет лишним и не забывать пить безалкогольные напитки (два стакана на одну порцию алкоголя). Это поможет организму «вымыть» алкоголь и продукты его обмена.

Избегайте газированных напитков, потому что они могут способствовать развитию метеоризма. Немного перекусите перед сном. Еда замедляет метаболизм алкоголя, способствует снижению его уровня в крови.