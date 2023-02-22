В Петербургской больнице один мужчина угрожал другому пистолетом

Утром 14 февраля в больнице Санкт-Петербурга один мужчина угрожал убийством другому, держа в руках предмет, похожий на пистолет. Пять дней спустя – 21 февраля – он был задержан.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 14 февраля около 07:30 в помещении поликлиники в доме 38 по Баскову переулку.

«[…] на почве возникших неприязненных отношений, держа в руке предмет, похожий на пистолет, (злоумышленник – прим. ред.) высказывал угрозу убийством в адрес мужчины», – уточняется в сообщении.

Задержание 27-летнего мужчины произошло 21 февраля в 10:00 у дома 15 на улице Чехова. У задержанного изъяли сигнальный пистолет «Удар».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на Васильевском острове случилось смертельное ДТП. Как выяснилось, мужчина 48-ми лет был за рулем «Рендж Ровера». Он влетел в женщину, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода.

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