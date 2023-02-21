На Васильевском острове случилось смертельное ДТП

Сотрудниками полиции устанавливаются детали смертельного ДТП на Большом проспекте Васильевского острова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Всё случилось в 18:55 21 февраля на Большом проспекте Васильевского острова. Как выяснилось, мужчина 48-ми лет был за рулем «Рендж Ровера». Он влетел в женщину, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность погибшей.

Ранее сообщалось, что в одном из домов города по улице Зайцева 12-летняя школьница потеряла сознание, когда лежала в ванной. Причина — отравление угарным газом.