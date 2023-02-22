Извечный враг: в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за вернувшегося гололеда

В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина – голодед, ожидающийся в городе из-за похолодания, сообщили в пресс-службе Смольного.

«По информации Росгидрометцентра, до 13.00 23 февраля в Петербурге будут гололедно-изморозевые отложения», – говорится в официальном telegram-канале городского кабмина.

Также петербуржцев попросили проявить особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

И это очень актуальная рекомендация, учитывая, какое количество происшествий успело произойти на территории Санкт-Петербурга в связи с обледенением дорог и нарушениях, допущенных при их уборке.

В отдельных случаях, исход таких инцидентов был летальным для пешеходов. Так, например, некоторое время назад Gazeta.spb рассказывала о том, что 88-летний пенсионер скончался после падения на льду, несмотря на усилия врачей, пытавшихся его спасти. Тогда вопросом озаботилась прокуратура и уличила СПб ГУДП «Центр» в невыполнении обязанностей на должном уровне.

В текущем году жертвой гололеда в Северной столице стал один из старейших работников Большого драматического театра Адиль Валимеев.

Хочется верить, что Смольному удастся справиться с последствиями похолодания и избежать нарушений. В конце декабря 2022 года в городском кабмине насчитали больше тысячи нарушений при уборке снега и льда при условии, что только 20% из них были устранены.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на неделе погода в Санкт-Петербурге подморозит жителей и гостей города.