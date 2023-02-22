ЗакС Петербурга одобрило снос ряда исторических зданий в первом чтении

Петербургский парламент приняли в первом чтении проект закона, подразумевающий корректировку зон охраны объектов культурного наследия. За счет этого предполагается расширение возможностей реализации новых социальных и инфраструктурных проектов.

«Проект закона «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон». Результат рассмотрения на заседании – принят за основу», – написали на официальном сайте ЗакСа.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге идет формирование нового состава Общественной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.