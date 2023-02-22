В Петербурге идет формирование нового состава Общественной палаты

Парламент Санкт-Петербурга начал процедуру формирования нового состава городской общественной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе

«Депутаты приняли проект постановления, которым устанавливается срок на выдвижение кандидатур. В соответствии с законом этот процесс начинается не менее чем за три месяца до окончания срока полномочий действующего состава палаты», – уточнили в официальном telegram-канале ЗакСа.

Также отмечается, что треть членов Общественной палаты выбирается непосредственно парламентом из кандидатов от некоммерческих организаций. Еще одна – утверждается губернатором Северной столицы Александром Бегловым по представлению структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Оставшиеся места займут кандидаты, предложенные местными общественными объединениями. Их выберут непосредственно в Общественной палате.

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