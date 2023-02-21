От повышения МРОТа до изменения налогового вычета: что поменяется в России в ближайшее время?

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Рассказываем, какие заявления сделал президент.

Так, в России планируется увеличить минимальный размер оплаты труда, рассказал Путин в ходе своей речи. Предложено провести индексацию с 1 января 2024 года. Размер индексации составит 10%.

Таким образом, он вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля. При этом Путин отметил, что МРОТ и дальше будут повышать, при этом рост МРОТа будет выше роста темпов инфляции.

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