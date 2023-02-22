Ничего святого: в Петербурге разыскивают мужчину, обокравшего храм

Сегодня, 22 февраля, в Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестный совершил хищение из храма. Злоумышленника разыскивают полицейские. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, сообщение о краже поступило полицейским от охранника храма, расположенного в доме 69 на Парашютной улице.

«[…] около 12:30 из помещения указанного храма украли шкатулку с имуществом храма», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что правоохранителями уже приняты меры по выявлению личности и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в одной из больниц Санкт-Петербурга один мужчина угрожал другому пистолетом. Впоследствии он был задержан полицейскими, а его сигнальный пистолет – изъят.