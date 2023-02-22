В Выборгском районе Петербурга легковушка сбила гимназиста

Днем в понедельник, 20 февраля, в Выборгском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил учащегося 8 класса гимназии. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе городского ГУ МВД России.

«[…] в 16:22 у дома 150 корпус 1 по проспекту Энгельса вагоновожатый трамвая, 1990 года рождения, двигаясь от улицы Шостаковича к проспекту Просвещения совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, переходивший разделительную полосу, предназначенную движения трамваев, был госпитализирован. У него диагностировали сотрясение и отравление неизвестным веществом.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, обокравшего храм.

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