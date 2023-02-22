Из-за закрытия метро «Ладожская» изменится расписание «Ласточек»

В связи с закрытием на ремонт станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге изменится расписание движения скоростных поездов «Ласточка» и обычных электричек. Об этом рассказали представители пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД).

«В связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро «Ладожская» с 4 марта 2023 года изменится расписание движения пригородных поездов. Для удобства пассажиров ряд пригородных поездов будет переведен с Ладожского вокзала на другие вокзалы и станции, рядом с которыми есть действующие станции метро», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «Ласточки», курсирующие между Северной столицей и Тихвином с 4 марта, будут отправляться со станции Рыбацкое, а обычные электрички, связывающие Санкт-Петербург с Тихвином и Волховстроем будут двигаться по увеличенному пути, останавливаясь на Финляндском вокзале на севере города.

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