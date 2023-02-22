Поездка доброй не бывает: в вечерний час пик Петербург сковали 8-балльные пробки

В преддверии длинных праздников вечерние улицы Санкт-Петербурга заполонили машины. Заторы растянулись на километры, особенно сказавшись на движении в южной части города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 19:00, на дорогах Северной столицы образовались 8-балльные заторы. Центральная и южная части города на интерактивной карте оказались «закрашены» в красный. Соответствующим образом были помечены Садовая улица, Каменноостровский проспект, Большой проспект Петроградской стороны, Лиговский, Заневский проспект и многие другие городские улицы.

И рассчитывать на улучшение ситуации удается с трудом. Так в Смольном автомобилистов и пешеходов предупредили в введении желтого уровня погодной опасности в связи с сильным похолоданием и связанным с ним обледенением дорог.

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