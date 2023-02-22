Холодные праздники: в ночь на 23 февраля по Петербургу вдарят 20-градусные морозы

Длинные выходные дни, которые начнутся в Санкт-Петербурге с 23 февраля, обещают быть по-зимнему морозными. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«В прогнозе по Санкт-Петербургу на предстоящую ночь оставили -16…-18 градусов, но в окрестностях города до -21 градусов. Поэтому все условия для самой холодной ночи этого года остаются благоприятными», – написал он в своем официальном telegram-канале.

По его словам, осадков и облачности, как и ветра, в ближайшее время не ожидается. Только «штиль и холодная воздушная масса».

При этом уже завтра, 23 февраля, воздух в Северной столице прогреется до -5 градусов при усилении ветра, связанного с приближением атмосферного фронта. Также Александр Колесов отметил, что оттепель на следующей неделе по-прежнему вероятна.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за вернувшегося гололеда.