Новая встряска: в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3

В Таджикистане рядом недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китайской Народной Республики (КНР). Об этом сообщили в китайском сейсмологическом центре.

Подземный толчок был отмечен в 03:37 по московскому времени. По данным центра, очаг землетрясения находился на глубине в 10 километров, а эпицентр – почти в 82 километрах от границы с Китаем.

Подземный толчок зафиксировали в 8.37 (3.37 мск). Согласно данным сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.

Как сообщили в МЧС Казахстана, толчки в два-три балла ощущались в Алма-Ате. В Ташкенте магнитуда доходила и до трех-четырех баллов, пишет РИА Новости. Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что землетрясение произошло в Исландии.

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