Природа продолжает мучить планету: землетрясение произошло в Исландии

Новости про землетрясения уже становятся чем-то обыденным. В этот раз природное явление настигло Исландию. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как рассказали в ведомстве, в Исландии зафиксировали землетрясение с магнитудой в 5,3 балла. Эпицентром стала территория в 214 километрах на северо-восток от Рейкьявика. В этом городе проживает около 118 тысяч человек. Очаг землетрясения был на глубине порядка 10 километров.