Природа продолжает мучить планету: землетрясение произошло в Исландии

Новости про землетрясения уже становятся чем-то обыденным. В этот раз природное явление настигло Исландию. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Как рассказали в ведомстве, в Исландии зафиксировали землетрясение с магнитудой в 5,3 балла. Эпицентром стала территория в 214 километрах на северо-восток от Рейкьявика. В этом городе проживает около 118 тысяч человек. Очаг землетрясения был на глубине порядка 10 километров.
Каких-либо сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду, 15 февраля, на севере Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения пришелся на территорию в 50 километрах к северо-западу от города Парапарауму, а вот очаг был на глубине 57 километров.