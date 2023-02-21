Природа продолжает мучить планету: землетрясение произошло в Исландии

Новости про землетрясения уже становятся чем-то обыденным. В этот раз природное явление настигло Исландию. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как рассказали в ведомстве, в Исландии зафиксировали землетрясение с магнитудой в 5,3 балла. Эпицентром стала территория в 214 километрах на северо-восток от Рейкьявика. В этом городе проживает около 118 тысяч человек. Очаг землетрясения был на глубине порядка 10 километров.

Каких-либо сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду, 15 февраля, на севере Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения пришелся на территорию в 50 километрах к северо-западу от города Парапарауму, а вот очаг был на глубине 57 километров.

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