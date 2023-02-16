Земля бунтует в Новой Зеландии с магнитудой в шесть баллов

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду, 15 февраля, на севере Новой Зеландии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу Geonet.

Как сообщает эта служба, эпицентр землетрясения пришелся на территорию в 50 километрах к северо-западу от города Парапарауму, а вот очаг был на глубине 57 километров.

Сообщения об ущербе и пострадавших пока не поступали.

Отметим, что последнее время землетрясения не редкое явление. Например, в феврале в Центральной Турции произошло два землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 балла. Со слов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана оно стало самым сильным с 1939 года.

Кроме этого, 31 декабря, произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края в 35 км от п. Сукко. Оно случилось с эпицентром на глубине 10 километров, магнитудой 3,5 балла.

А в июне стало известно о землетрясении, произошедшем на Байкале. Его интенсивность составила 8,3 балла.