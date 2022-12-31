Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано в акватории Черного моря

В субботу, 31 декабря, произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края в 35 км от п. Сукко. Оно случилось с эпицентром на глубине 10 километров, магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Толчки ощущались Центральном внутригородском районе, а также в станице Раевская. Также толчки физически ощущались в Анапе, говорят специалисты. Жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, отметили в МЧС.

Кроме этого, сообщается, что специалисты сейчас собирают информацию о возможных последствиях. В случае чрезвычайных ситуаций можно позвонить по следующим номерам: 112 (экстренные службы), 01 (пожарные), 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю), рассказали в ведомстве.