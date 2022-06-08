На Байкале зафиксировали землетрясение в 8,3

На Байкале зафиксировали землетрясение в 8,3. Фото: Pexels

На Байкале зафиксировали землетрясение в 8,3. Фото: Pexels

Сегодня стало известно о землетрясении, произошедшем на Байкале. Его интенсивность составила 8,3 балла.

Землетрясение на Байкале было отмечено в 20:24 (15:24 мск). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по Иркутской области.

Отмечается, что эпицентр находился в 17 километрах от поселка Большое Голоустное, расположенного на акватории озера Байкал. При интенсивности в 8,3 балла в городах области землетрясение ощущалось до пяти баллов, отметили в главке МЧС.

В единых дежурных диспетчерских службах Приангарья заявили, что жертв и разрушений не последовало, а все объекты инфраструктуры уже работают в штатном режиме.

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