Утро в Петербурге началось с перевернутого авто, в ГАИ «ничего не сказали»

Ранним утром сегодня, 23 февраля, на территории Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), окончившееся переворачиванием легкового автомобиля.

Как сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте, инцидент произошел в 05:00 на Свердловской набережной. На видеозаписи, сделанной при помощи видеорегистратора, видно перевернутую машину.

«Мы уже дома, а машина – в ремонте», – написал один из комментаторов, вероятно, находившийся в автомобиле в момент аварии. Что примечательно, согласно его заявлениям, сотрудники ГАИ на данную ситуацию «ничего не сказали».

Ситуация на дорогах, тем временем, продолжает оставаться сложной. Так, согласно информации, опубликованной в официальном telegram-канале Смольного, на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина – вызванный резким похолоданием гололед.

Им же можно объяснить и многокилометровые заторы, сковавшие город в вечерний час пик в среду, 22 февраля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», южную часть города сковали 8-балльные пробки.

И надеяться на улучшение ситуации не приходится, поскольку температура в городе постепенно будет становиться более сложной – может дойти и до метели. Об этом в своих telegram-каналх предупредили главные синоптики Северной столицы – Александр Колесов и Михаил Леус из погодного центра «Фобос».

«На внешней стороне КАД в сторону Пискаревки очень скользко», – предупредили автомобилистов в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте.

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