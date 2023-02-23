На Серафимовском кладбище почтили память погибших пожарных

Торжественно-траурная церемония, посвященная памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга, прошла на территории Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«32 года назад, спасая людей при тушении пожара в гостинице “Ленинград”, погибли девять сотрудников 11-й пожарной части Калининского района и один сотрудник милиции», – рассказали в официальном telegram-канале Смольного, добавив, что в память о них и других погибших пожарных 23 февраля стал Днем памяти пожарных в Санкт-Петербурге.

Также отмечается, что в число участников церемонии вошли губернатор Северной столицы Александр Беглов, первый заместитель министра МЧС Российской Федерации Александр Чуприян, родные и близкие погибших, а также сотрудники пожарно-спасательных служб.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в день памяти первого петербургского мэра Анатолия Собчака на могилу первого градоначальника возложили цветы.