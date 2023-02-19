В Петербурге почти память первого мэра Собчака

В день памяти первого петербургского мэра Анатолия Собчака на могилу первого градоначальника возложили цветы.

В Петербурге в воскресенье, 19 февраля, возложили цветы на могилу первого мэра города Анатолия Собчака. Градоначальник, который вернул историческое наименование Северной столицы, скончался 23 года назад. Почтить память чиновника решил и нынешний губернатор Александр Беглов.

«Имя Анатолия Собчака стало одним из символов России. Он возглавил город в 1991 году – чрезвычайно сложном и с политической, и с экономической точки зрения…», — отметили в Смольном.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что работу губернаторов Северо-Западного федерального округа оценили, расставив их по местам. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов занял восьмую строчку в рейтинге, который выпустило агентство Minchenko Consulting.