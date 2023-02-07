«Третий с конца»: Беглов оказался далек от лидерства в рейтинге губернаторов СЗФО

Работу губернаторов Северо-Западного федерального округа оценили, расставив их по местам. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов занял восьмую строчку в рейтинге, который выпустило агентство Minchenko Consulting.

По состоянию на январь 2023 года губернатор Северной столицы числится восьмым из 11 губернаторов округа. При этом ему поставили «колы» за позиционирование и качество политического менеджмента. Таким образом, общая сумма баллов Александра Беглова оставила 13 баллов – результат сопоставимый с показателями глав Краснорадского края, Удмутрии и Самарской области. Неудовлетворение деятельностью губернатора Санкт-Петербурга можно отследить, обратив внимание на петицию за его отставку.

К настоящему моменту она набрала уже 40 тысяч подписей. Что интересно, аналогичные петиции в отношении главы Ленинградской области Александра Дрозденко не смогли набрать и нескольких сотен человек.

Причем, обратившись к тексту петиции, можно утверждать, что Александр Беглов не находит поддержки и определенной прослойки пенсионеров и ветеранов:

«Просим президента России Владимира Владимировича Путина, Правительство России, Прокуратуру Российской Федерации и депутатов Государственной Думы обратить внимание на эту вопиющую проблему, из-за которой ежедневно калечатся и попадают в больницы сотни жителей Санкт-Петербурга, и снять с должности Александра Беглова», – пишут ветераны Великой Отечественной Войны, блокадники и пенсионеры в петиции.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Смольный снова проиграл борьбу с погодой, из-за чего рабочая неделя в Санкт-Петербурге закончилась многокилометровыми пробками.