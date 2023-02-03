Смольный снова проиграл снегу: рабочая неделя в Петербурге закончилась 8-балльными пробками

Начало февраля в Санкт-Петербурге выдалось снежным. За первые дни месяца покров снега достиг 9 сантиметров. После длительной «передышки» снегоуборщики оказались не готовы к погодному удару, в результате чего центр города сковали «многокилометровые пробки».

Рассчитывать на улучшение Смольному не стоит. К 3 февраля уровень снежного покрова в городе продолжает увеличиваться из-за плотных осадков:

«На территории большинства регионов Европейской России продолжается постепенное повышение высоты снежного покрова. В Санкт-Петербурге его высота достигла 11 сантиметров», – написал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем официальном telegram-канале.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» к 17:45 центральная часть Санкт-Петербурга «встала» из-за 8-балльных пробок, растянувшихся на многие километры. На интерактивной карте видно, что центральные улицы «выкрашены» в ярко красный цвет. Также в городе зафиксировано больше 10 дорожно-транспортных происшествий. Столько же участков дорог перекрыты из-за проводимых работ.

Своими впечатлениями о ситуации на дорогах жители Северной столицы делятся в социальных сетях. Так, например, очевидцы сообщали о сошедшем с пути трамвае на перекрестке проспекта Добролюбова и Большого проспекта Петроградской стороны.

«С такой грязью на дороге, он вообще мог ещё с моста нырнуть в Неву… Хорошо хоть до берега доехал…», – высказался один из подписчиков сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что в больнице скончалась жительница Эстонии, на которую в 2010 году в Санкт-Петербурге упала глыба льда. Ее скинули с крыши во время уборочных работ, проводившихся без каких-либо ограждений и предупреждающих знаков.