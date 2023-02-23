Во Всеволожске возбудили дело по факту гибели двух рабочих

Во Всеволожске Ленинградской области два кровельщика, занятые утеплением кровли на высоте в 12 этажей погибли вследствие обрыва троса «маятникового» подъемника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

«После проведения работы стали спускаться на “маятниковом” подъемнике, предназначенном для подъема строительных материалов. В результате оборвался трос и произошло обрушение подъемника», – говорится в официальном telegram-канале ведомства.

После падения с высоты 12 этажа кровельщики получили повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Следователи осмотрели место происшествия при участии инспектора по охране труда. Причины трагедии устанавливаются, назначены необходимые экспертизы.

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