В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве пенсионера

В субботу, 11 февраля, на территории Колпинского района Санкт-Петербурга произошло убийство 64-летнего пенсионера. Почти две недели спустя, 22 февраля, полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, обнаружив тело покойного с множественными ранами в квартире на улице Металлургов, в полицию 11 февраля в 16:20 обратился его брат.

Задержание подозреваемого произошло 22 февраля в Колпино:

«[…] в 19:20 у дома 6 корпус 5 по улице Труда города Колпино при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан 65-летний пенсионер», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правоохранителей, ночью 28 января, распивая спиртные напитки в гостях у убитого, подозреваемый убил его ножом. Возбуждено уголовное дело.

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