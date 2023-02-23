Сенатор от Крыма: взлом радиостанций – никчемное и позорное дело

Сегодня, 23 февраля, эфиры радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера» были взломаны и использованы для трансляции речи главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал такие действия позорными и никчемными.

«Украинские националисты занимаются абсолютно никчемными и позорными делами, демонстрируя свою профессиональную профнепригодность […] ничего кроме иронии это не вызывает. Все их подобные поступки сродни комариному укусу», – прокомментировал он.

Через некоторое время после взлома вещание оперативно прервали, а затем восстановили в нормальном режиме, пишет РИА Новости.

Следует отметить, что за день до происшествия похожей атаке подверглись несколько радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. По информации МЧС РФ из-за этого 22 февраля в этих регионах по радио звучала ложная информация о воздушной тревоге.

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